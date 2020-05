Maior edifício do Norte Pioneiro chega ao 15º dos 19 andares projetados (vídeo)

“Casa Reserva” já está com 85% das unidades vendidas

Exclusivo: Os profissionais da Favoreto Construtora continuam as suas atividades, em Santo Antônio da Platina, devidamente protegidos de acordo com as regras estabelecidas (Covid-19) para que o cronograma definido pela Área de Engenharia se mantenha dentro da programação. O moderno imóvel

Foi concretada a 15ª laje de um total de 19 andares. Imediatamente foram iniciados os procedimentos para a instalação da próxima laje para que no início do 2° semestre deste ano a torre esteja totalmente levantada.

O empreendimento, que é um grande sucesso de vendas ultrapassando 85% de unidades comercializadas, possui um apartamento modelo completamente pronto para que clientes e interessados possam visitar o plantão de vendas. Uma oportunidade para quem desejar conhecer a alta qualidade dos materiais e o fino acabamento empregado na obra.

O Residencial Casa Reserva está localizado no alto da Avenida Frei Guilherme Maria – região nobre de Santo Antonio da Platina – e seus apartamentos contarão com três suítes, três vagas de garagem, sacada com churrasqueira, área de lazer completa com salão de festas, churrasqueira gourmet, sala de fitness e piscina aquecida e outras vantagens para morar com o conforto e a segurança.

A Villani Imóveis e a Favoreto Construtora trouxeram para a região o mais moderno conceito de apartamentos, encontrado nas maiores cidades brasileiras, para as famílias morarem com toda a tranqüilidade e qualidade de vida.

