Maior gráfica do Norte Pioneiro muda de sede e anuncia modernização (vídeo)

Fundada em 1985 se consolidou na liderança

A sede da conceituada JK Artes Gráficas está se transferindo da rua 24 de Maio para a esquina das ruas Nossa Senhora da Saúde e Rui Barbosa, no centro de Santo Antônio da Platina (fotos).

Os diretores Fabrício Vilas Boas Cardoso, Luiz Sílvio Chagas e Luiz Otávio Chagas vistoriaram as obras no imóvel de 700 metros quadrados em companhia da reportagem. O ritmo dos trabalhos é intenso e a previsão é que o parque gráfico seja instalado já nesta semana e a transição com a consequente reinauguração seja no dia primeiro de junho (uma segunda-feira).

A nova e moderna sede é toda climatizada, com sala de recepção, atendimento, impressão digital, comunicação, sala de treinamento / reuniões, Departamento de Vendas, Produção, Criação e projetos, Financeiro, Expedição, Estoque / almoxarifado, Parque gráfico,Setor de comunicação visual, entre outros.

O projeto é de Larissa Toledo Arquitetura & Interiores.

A empresa comercializa na região, incluindo o sul/sudeste de São Paulo e até com Miami (Estados Unidos), onde tem negócios com a venda de troféus.

A JK faz quase tudo: Mini veículo em papel cartão, calendários, carimbos, envelopamento de veículos, banners, fachadas, adesivos plásticos e de papel, cartões de visita, placas personalizadas e uma infinidade de outros itens.

São 34 anos de evolução contínua.

(43) 3534-4399 • 43 3534-1928

[email protected]