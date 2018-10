Mais de 100 mil eleitores da região não poderão votar

Repor tagem espe cial

No próximo domingo, dia sete de outubro, acontecerãi as eleições para a Presidência da República, Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas estaduais. O recadastramento biométrico realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que teve o objetivo de implantar em âmbito nacional a identificação e verificação biométrica da impressão digital do eleitor, também proporcionou outra realidade, a dos eleitores realmente aptos a votar, com isso, registrando os eleitores que tiveram seus títulos cancelados ou suspensos.

Em se tratando das regiões do Norte, Norte Pioneiro e parte de Campos Gerais a reportagem do npdiario fez um levantamento dos 46 municípios mais conhecidos da região e vinculados a três entidades: Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e Associação dos Municípios de Campos Gerais (AMCG). Há também alguns municípios que saíram de determinação associação e migraram para outra e aqueles que ainda não se decidiram.



Dados oficiais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) apresentam que foram suspensos 8.090 títulos eleitorais dos 46 municípios e 92.742 títulos cancelados, ao todo, sendo 100.832 títulos que não terão seus números registrados nas eleições de domingo. Os três municípios com maior número de títulos cancelados são: Telêmaco Borba (AMCG), com 10.949; seguido de Cornélio Procópio (Amunop), com 7.039; e Jacarezinho (Amunorpi), com 6.478 títulos cancelados. Com relação aos títulos suspensos os três municípios com maior número são: também Telêmaco Borba, com 771; Jacarezinho, com 751 e Cornélio Procópio, com 676.



No Cartório da 22ª Zona Eleitoral localizado no Fórum Eleitoral ‘Dr. Benedito Cardoso da Silveira’, em Santo Antônio da Platina (foto acima) , a Chefe do Cartório, Ana Paula Pavanini Navas, esclareceu que os títulos ‘Suspensos’ se referem a alguns fatores.

O primeiro diz respeito às pessoas condenadas criminalmente; também pessoas condenadas por improbidade administrativa, quer dizer, a pessoa que cometeu corrupção na administração pública, então que é contrário à honestidade, à boa-fé, à honradez. Outro fator está relacionado às pessoas que estão cumprindo o ano de serviço militar no caso da região, o Tiro de Guerra (TG); também pessoas que antes de 2016, tiveram interdição civil (incapacidade), já que agora ocorreram mudanças ao Código Civil devido ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Outro fator são as pessoas que se recusaram a cumprir as obrigações impostas a todos os cidadãos, como por exemplo, uma pessoa que, por motivos religiosos, se recusa a servir o Tiro de Guerra; a trabalhar após as 18h da sexta-feira etc.

No caso dos títulos ‘Cancelados’, que significam uma quantidade bastante considerada, no Cartório Eleitoral a reportagem foi informada que diz respeito às pessoas que não fizeram a biometria na última revisão do eleitorado em todo o País. Também por falecimento o que ocorre depois de cinco anos, quando o cidadão tem seu nome retirado do cadastro. Outro motivo de cancelamento de título eleitoral é a pessoa que deixa de votar em três eleições consecutivas e isto inclui 1º e 2º turnos, sejam eleições em âmbitos municipais ou em nível nacional como acontecerá no próximo domingo.

Amunorpi –Na região da Amunorpi estão os seguintes municípios com seus votos cancelados e suspensos respectivamente: Andirá (3.037 cancelados e 270 suspensos), Barra do Jacaré (270 cancelados e 31 suspensos), Carlópolis (2.066 e 183), Conselheiro Mairinck (454 e 44), Guapirama (738 e 48), Ibaiti (4.205 e 299), Jaboti (568 e 27), Jacarezinho (6.478 e 751), Japira (720 e 45), Joaquim Távora (1.557 e 81), Jundiaí do Sul (398 e 33), Pinhalão (953 e 60), Quatiguá (979 e 59), Ribeirão Claro (1.198 e 78), Ribeirão do Pinhal (2.577 e 203), Salto do Itararé (871 e 43), Santana do Itararé (717 e 47), Santo Antônio da Platina (5.516 e 558), Siqueira Campos (2.918 cancelados e 128 suspensos) e Tomazina (1.199 cancelados e 54 suspensos).

Amunop –Na região da Amunop essa é a quantidade de títulos cancelados e suspensos, respectivamente, conforme cada município: Abatiá (812 cancelados e 79 suspensos), Assaí (2.225 cancelados e 173 suspensos), Bandeirantes (4.226 e 434), Congoinhas (1.362 e 131), Cornélio Procópio (7.039 e 676),Itambaracá (827 e 75), Leópolis (620 e 22), Nova América da Colina (439 e 34), Nova Fátima (667 e 116), Nova Santa Bárbara (530 e 43), Rancho Alegre (493 e 49), Santa Amélia (512 e 32), Santa Mariana (1.990 e 150), Santa Cecília do Pavão (483 e 27), Santo Antônio do Paraíso (431 e 25), São Jerônimo da Serra (1.699 e 91), São Sebastião da Amoreira (1.212 e 101), Sapopema (913 e 47), Sertaneja (888 cancelados e 48 suspensos) e Uraí (1.368 cancelados e 135 suspensos) E, ainda, o município de Cambará, que se desfilhou da Amunorpi (3.048 títulos cancelados e 415 títulos suspensos).

AMCG – De Campos Gerais citamos apenas sete municípios mais conhecidos da região do Norte do Estado, com os votos cancelados e suspensos respectivamente: Arapoti (2.865 cancelados e 211 suspensos), Jaguariaíva (4.000 e 418), São José da Boa Vista (749 e 47), Sengés (2.015 e 204) e Telêmaco Borba (10.949 títulos cancelados e 771 títulos suspensos). Ainda há o município de Wenceslau Braz que era filiado à Amunorpi (2.461 cancelados e 244 suspensos).

Reportagem: Jornalista Fábio Galhardi/ Especial para o npdiario