Mais de 1500 atletas de 9 cidades em Siqueira Campos

Começou nova fase dos JEPs

O Ginásio Municipal de Esportes “Raulino Ceccon”, em Siqueira Campos, foi o palco, na noite desta sexta-feira, dia 14, da abertura oficial da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). Mais de 1500 atletas de nove municípios integrados ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ibaiti disputam uma vaga para a fase macrorregional dos JEPS, que será disputada me Assaí, no Norte do Estado. Os atletas representam 30 instituições educacionais da região, que vão disputar as vagas nas modalidade de futsal e voleibol, além de atletismo, tênis de mesa e xadrez.

A festa de abertura contou também com a estreia da equipe de Siqueira Campos na fase regional. O Colégio Estadual Segismundo Neto enfrentou o Colégio Estadual Margarida Gonçalves, de Ibaiti, pelo masculino, categoria 15 a17 anos.

Nos cinco dias de jogos serão disputadas 86 partidas em duas categorias: voleibol (32) e futsal (54).

Os locais de competição serão no Estádio Municipal Moisés Lupion (atletismo),no Ginásio Municipal de Esportes “Raulino Ceccon” (futsal), no Clube Recerativo Arco Iris (tênis de mesa), no Colégio Estadual Sagrada Família (voleibol) e no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) (xadrez). O acesso aos locais de competição são abertos ao público, que poderá assistir as competições de graça.



Neste sábado acontecem as primeiras disputas do atletismo, do futsal e do voleibol. As demais modalidades serão disputadas a partir de segunda-feira. As competições são no masculino e feminino, nas categorias 12 – 14 anos e 15 – 17 anos, no masculino e feminino, além da categoria para atletas com deficiência. Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Siqueira Campos.

Texto e fotos: Valdir Amaral