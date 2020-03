Mais de 30 limites impedem bloqueio de Santo Antônio da Platina

Extensão territorial seria proibitiva para fiscalização

Após duas reuniões com diversas secretarias e departamentos em que a vontade política era fechar as entradas do município, ficou definido na tarde desta quarta-feira, dia 25, que em função das oito vias principais de acesso e as outras 22 secundárias, além de estradas rurais que servem também de trajetos, é simplesmente impossível fazer as barreiras de contenção dentro das estratégias para impedir a expansão do coronavírus.

A administração pública não teria material humano e nem possibilidade de ativar uma logística para impedir invasões. O objetivo inicial era um bloqueio “geo-sanitário”, entretanto a área de 721.625 km² de Santo Antônio da Platina impedem.

De qualquer forma, a gestão prossegue mantendo tudo que foi ajustado pelo comitê criado, com lideranças de todas as forças vivas da sociedade, visando o combate da pandemia que assusta não só os platinenses como a todo planeta.

As reuniões foram comandadas pelo vice-prefeito Chico Aramon (foto) feitas por vídeo-conferência com a participação do prefeito Professor Zezão em sua residência, até porque ele chegou no final de semana de viagem de férias de seis dias ao México, onde visitou santuários e igrejas com a primeira-dama, Mônica. Ambos estão em casa.

É frequente a maioria pensar que limite, divisa e fronteira são a mesma coisa, porém há diferenças entre elas. O limite é usado para definir a demarcação de divisão entre um município e outro. A divisa para definir a demarcação de divisão entre um estado e outro. Já fronteira é para demarcação de divisão entre um país e outro.