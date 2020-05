Mais de 53 mil pessoas já receberam Cartão Comida Boa no Norte Pioneiro

Santo Antônio da Platina já distribuiu 60% dos vouchers



O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) adiantou nesta segunda-feira, 25, que mais de 53 mil pessoas já receberam o voucher de R$ 50 do cartão Comida Boa nas cidades do Norte Pioneiro. “São milhares de famílias de todos os 46 municípios da região que vão receber este auxílio para garantir comida boa e saudável à mesa, proposta esta aprovada na Assembleia Legislativa. Muitas cidades já entregaram 80% dos cartões e vão finalizar a entrega nesta semana”, disse.

Romanelli explica que o beneficiário que recebeu o voucher não tem necessidade de procurá-lo novamente, já está apto a receber as próximas duas parcelas do auxílio. “Até agora, em todo o Paraná, mais de 420 mil pessoas já usaram o benefício e gastaram R$ 20,5 milhões em compras de alimentos em mais de 2,1 mil estabelecimentos comerciais parceiros do programa”, disse.

Na mesorregião do Norte Pioneiro, os investimentos chegam a R$ 3,8 milhões. Somente na sexta-feira (22), R$ 2,7 milhões foram injetados no comércio, garantindo a manutenção da economia e do emprego em toda a região. “É um investimento que garante não somente alimento na mesa da família paranaense, mas também aquece a economia e garante a manutenção do emprego, evitando demissões por conta da crise momentânea que vivenciamos devido à pandemia”, observa.



Prevenção – O cartão Comida Boa é destinado aos cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) nacional e atende aos requisitos estabelecidos no decreto 4570/20, além de autônomos e microempreendedores individuais que tiveram sua renda afetada pela pandemia. O cartão deve ser usado exclusivamente para compra de produtos da cesta básica.

O deputado Romanelli reforça aos beneficiários do cartão Comida Boa que mantenham as medidas de prevenção ao coronavírus. Ele orienta sobretudo os integrantes do grupo de risco, para que fiquem em casa. “Os beneficiários que fazem parte do grupo de risco podem retirar o cartão Comida Boa e efetuem as compras, mas sempre usando máscaras e com o devido distanciamento social. Assim, ajudamos a preservar vidas”, afirma.



Cidades – Santo Antônio da Platina já distribuiu 60% dos vouchers aos cerca de cinco mil beneficiários do programa. A média nas cidades é de 73% e nesta semana devem ser entregues todos os cartões na região.