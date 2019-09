Mais de R$ 50 mil em prêmios no 3º Pro Tork Macacolama

Dias cinco e seis de outubro

A expectativa é grande para o 3º Pro Tork Macacolama, encontro de trilheiros que acontece nos dias 5 e 6 de outubro, em Cajati (SP). O primeiro lote de inscrições já acabou e o segundo está perto do fim. Para garantir vaga com desconto, basta acessar o link www.agendaoffroad.com.br/macacolama2019. Serão sorteados mais de R$ 50 mil em prêmios.

O evento contará com três trilhas distintas. A de motocicletas, quadriciclos e UTVs terá um percurso de 60 quilômetros, passando por plantações de pinos, eucaliptos e palmitos, além de alguns cenários deslumbrantes, como a Cachoeira do Manoel Gomes. Para bicicletas serão duas, um passeio de 25 km pela região e um desafio de 45 km com elevada altitude. Trechos com obstáculos prometem aumentar a diversão.

Desafios estão sendo preparados

A Pro Tork, patrocinadora máster do encontro, garantiu a presença de duas de suas atrações radicais: a equipe de wheeling Alto Giro Show e o seu Big Foot. Uma loja de fábrica estará montada no local, com preços e condições especiais. Ela também disponibilizou parte dos prêmios, cinco minimotos TR50F. O sorteio inclui ainda uma Honda CRF 250F, uma carretinha e uma bike aro 29.

Estamos reunindo tudo o que o trilheiro gosta, esperamos receber mais de mil participantes”

Entre outros diferenciais do Macacolama estão camiseta e troféu para os mil primeiros inscritos, banda de estilos musicais variados, estacionamento e camping gratuitos. O local oferece ampla infraestrutura para receber a todos, incluindo praça de alimentação e banheiros com chuveiros.

Segundo um dos organizadores, Danilo Barreto, será uma verdadeira festa off road. “Estamos reunindo tudo o que o trilheiro gosta, fazendo o melhor para recebê-lo e também sua família. Esperamos receber mais de 1000 participantes. Apesar de estarmos em São Paulo, nossa cidade fica a apenas 170 km de Curitiba, então, o pessoal do Sul vem em peso. Estão todos convidados”, afirma.

3º Pro Tork Macacolama:

Data: 5 e 6 de outubro

Local: Centro de Eventos de Cajati (SP)

Inscrições antecipadas: www.agendaoffroad.com.br/macacolama2019

Segundo lote: R$ 90, até 02/10. Concorre a 1 Honda CRF 250F, 5 minimotos Pro Tork TR50F, 1 carretinha e 1 bike aro 29. Garante: Café da manhã, lanche no neutro e almoço.

No local: R$ 110. Concorre a apenas 1 Honda CRF 250F e 2 Pro Tork TR50F. Garante: Café da manhã, lanche no neutro e almoço.

Camiseta e troféu: para os primeiros mil inscritos.

O 3º Pro Tork Macacolama tem o patrocínio máster da Pro Tork, além da Bicudo Motos Honda, Ferticel, Disbrabam, Adubos Brasil, Carretas 2 Irmãos, LS Tractor, Tropdan, Sicredi, Auto Escola Educativa, Cajamaq, MM Mudas, Movep, Palmavale, Fazenda Koga, Marquinhos Bananeiro, Vmax, Via Bike, Auto Elétrica Kazu, Full Banana, Banaer, Biro Bananas, Fazenda Eizo, Viação Mina do Vale, Adega do Luciano, Rally Som, Fertvale, 5inco Gráficos, Moraes e Beber, Aplauso Engenharia, Padaria Nova Pão Bom, Robson M. Pinto, Império Hamburgueira, Agropel, Cervejaria Farbenblind, Pizzaria Fratello, Marmoraria Registro, J Freitas, 31 Motosport, Ramos o Shopping 2 Rodas, WM Uniformes, Manjar dos Deuses, Villa Restaurante e Multracing.

Trilhas passarão por plantações de pinos, eucaliptos e palmitos

Sobre o Macacolama: A Associação Equipe de Trilheiros de Cajati surgiu a partir da união de amigos apaixonados pelo off road em 2017. No mesmo ano da fundação foi realizado seu primeiro encontro, reunindo 350 inscritos, um verdadeiro sucesso para a região. A prova de que todos saíram satisfeitos foi que no ano seguinte o número de participantes dobrou. Para 2019, a meta é seguir crescendo.

O evento é jovem e já atraiu patrocínio de grandes empresas do segmento, como a Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina. A união dos sócios e familiares é o que torna o Macacolama um encontro de trilheiros diferenciado, buscando oferecer a melhor experiência sobre duas rodas aos visitantes.