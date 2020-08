Mais dois casos positivados em Santo Antônio da Platina e três em Jacarezinho

Existem ainda 154 platinenses q ue estão em investigação

Santo Antônio da Platina teve um aumento de dois novos casos de infectados pelo novo coronavírus, neste domingo, dia dois, segundo boletim epidemiológico.

Agora são 252 casos positivados e 224 recuperados.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo 1.654 novas confirmações e 30 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná acumula 78.751 diagnósticos positivos e 1.983 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.256 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje. 967 pacientes estão em leitos SUS (406 em UTI e 561 em leitos clínicos/enfermaria) e 289 em leitos da rede particular (110 em UTI e 179 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 913 pacientes internados, 465 em leitos UTI e 448 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de 30 pacientes, todos estavam internados. São 11 mulheres e 19 homens, com idades que variam de 31 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 30 de julho a 02 de agosto. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (18), São José dos Pinhais (2), Pinhais (2), e um caso nos seguintes municípios: Campo Magro, Colombo, Formosa do Oeste, Mercedes, Piraquara, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Tibagi.

Veja detalhes abaixo:

Confirmados ainda mais três casos de Covid-19 em Jacarezinho, considerados leves, nenhum internado, e um (1) paciente recuperado. O Município está, portanto, com onze (11) casos ativos.