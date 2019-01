Mais jovem congressista do país anuncia apoio ao governo Ratinho Jr

Durante visita ao npdiario em Santo Antônio da Platina

A londrinense Luísa Canziani (PTB) tem 22 anos e será a mais jovem deputada federal da história do Paraná e da próxima legislatura brasileira, que começa no dia primeiro de fevereiro de 2019. Ela fez 90.249 votos e foi a 18ª mais votada do estado,entre os 30 eleitos.Para ser senador(a) é pressuposto ter pelo menos 35 anos.Assim, a moça será também a mais jovem congressista do país.Ela visitou o npdiario, em Santo Antônio da Platina, e anunciou oficialmente seu apoio ao governo Ratinho Junior(PSD).

“É um jovem disposto e competente, estarei à disposição para o que precisar, temos que respeitar os que têm mais idade e também aqueles que ainda não tem tanta experiência”,afirmou.



Ela é filha de Alex Canziani(PTB), que cumpre o quinto mandato como deputado federal, se candidatou ao Senado em 2018 e não conseguiu se eleger,embora tenha feito quase um milhão e 300 mil votos.

Durante a visita, recebeu a ligação do prefeito platinense, Professor Zezão(PHS) e do deputado estadual reeleito Luiz Cláudio Romanelli(PSB),ambos próximos dela e de Alex.Os dois a parabenizaram e desejaram trabalho profícuo.

Estavam presentes também diversas lideranças, como o vereador mais votado do município, Luciano Vermelho(PTB) e os secretários do Gabinete, Benedito Vieira de Miranda, e Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva.

Luísa fala inglês e espanhol fluentes, é formanda em Direito e já aprovada pela OAB-PR.

A maior bandeira? “A educação, é onde que começa tudo, é o que muda o mundo, as pessoas e uma nação”, observa, com o sorriso sempre presente na face.

Uma outra Luíza é mais velha eleita em Brasília, Erundina(Psol), deputada federal por São Paulo. A ex-prefeita tem 84 anos.