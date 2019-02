Mais um prêmio entregue na promoção de Natal da Acesap

Nesta quarta-feira

Maria Fernanda Gaudêncio Lupion Mello foi a ganhadora de mais um prêmio da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, entregue nesta quarta-feira,dia seis (fotos).

Comprou no Empório Dom Alício.

O prêmio (Vale compras de 300 reais) foi entregue pela proprietária do estabelecimento, Luciana Reis, e o presidente da Acesap, Nelson Camargo.

Maria Fernanda está grávida.Ela é esposa do deputado federal Pedro Lupion(DEM), com o qual já tem dois filhos.