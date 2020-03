Mais uma carreta tomba na Serra do Palmital em Santo Antônio da Platina

Terceiro acidente no mesmo trecho em três dias

Uma carreta (placas FFV 5690/São Paulo/SP) carregada de soja tombou no trevo da PR-092 com BR-153, perto do Posto Santa Rita, em torno de 17h45m desta terça-feira, dia três, em Santo Antônio da Platina.

O motorista, que não se machucou, descia a Serra do Palmital em alta velocidade e perdeu o controle.

Foi o terceiro acidente no mesmo trecho em três dias e em todos no KM 38 da rodovia federal.

O primeiro quando uma carreta perdeu os freios em torno de três horas da madrugada do sábado, dia 29, resvalou em outro veículo e tombou no pátio do Posto Santa Rita.

O segundo, segunda-feira, dia dois, quando outra carreta tombou na subida da Serra do Palmital, quando as rodas traseiras caíram na canaleta. O condutor não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal e a ambulância da concessionária Triunfo/Econorte atenderam as ocorrências.

Veja aqui: https://npdiario.com/capa/carreta-com-produto-organico-tomba-em-santo-antonio-da-platina/