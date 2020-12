Juraci Alves tinha 92 anos e estava na UTI do Regional

O corpo de Juraci Alves, de 92 anos, foi sepultado nesta sexta-feira, dia quatro, no Cemitério São João Batista, no centro de Santo Antônio da Platina.

Ela perdeu a vida com as complicações decorrentes da infecção do coronavírus. Estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro e não resistiu. Tinha comorbidades.

Foi a sétima vítima fatal da cidade.

Nesta sexta-feira a cidade teve outros cinco infectados.