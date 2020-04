Manifestação de platinenses amanhã pede intervenção militar

Será às 14 horas em frente do Tiro de Guerra 05-004

“Olá, amigos patriotas de Santo António da Platina e região; vamos festejar o 21 de abril amanhã, terça-feira, às 14 horas,em frente do Tiro de Guerra 05-004, no centro platinense”. O convite é da organizadora dentista Selma Beccari (foto abaixo de calça branca) e “a ideia é promover manifestação pacífica em defesa dos nossos presidente e vice eleitos democraticamente pela população brasileira…e pedir intervenção do Exército nesse momento crucial para o país”.