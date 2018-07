Manifestação interdita rodovia entre Congonhinhas e Ibaiti

Na tarde desta sexta-feira

Devido a acidentes com morte no KM 9 da PR-435 Km9, cidadãos da cidade de Congonhinhas (oito mil habitantes) realizaram manifestação no local reivindicando mais segurança.O ato foi pacífico, não havendo distúrbios e tampouco importunos a mencionar.A rodovia foi interditada momentaneamente, permanecendo bloqueada no local em ambos sentidos da via, a partir das 14h30m, sendo liberadas totalmente às 17 horas desta sexta-feira, dia 20.

No protesto, foram exigidas a instalação de lombadas eletrônicas; alargamento da pista, separando as mãos de direção por meio de muretas de concreto e “chapões de aço”; construção de áreas de escape, além de outras medidas que possam ser analisadas, para resultar num trânsito mais tranquilo, afastando a possibilidade da ocorrência de sinistros, já que o trecho trata-se de aproximadamente três quilômetros de declive com várias curvas acentuadas.



Participaram da manifestação aproximadamente 500 pessoas, havendo a presença do prefeito e presidente da câmara de Congonhinhas, representantes das entidades religiosas, tanto, evangélica (pastor), como também católica (padre), Polícias Militar(Cornélio Procópio) e Civil (investigador valdecir), líder do MST de um assentamento adjacente, entre outras autoridades, bem como membros da comunidade congonhinhense.

A Polícia Rodoviária Estadual, representada pela 2ª Cia de Londrina realizou a sinalização, assim como a orientação do tráfego.

