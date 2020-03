Manifestação platinense em apoio ao Presidente na tarde de domingo

#nasruasdesap

Na tarde deste próximo domingo, dia 15, às 14 horas, acontecerá uma manifestação a favor do atual Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em Santo Antônio da Platina.

Segundo as informações dos organizadores, o ato em prol do governo vigente é contra o Supremo Tribunal Federal, está sendo promovido, sobretudo, pelos empresários e a classe de vigilantes, os quais criaram inclusive uma corrente via WhatsApp na cidade para compartilharem todas as informações.

O ponto de encontro e partida será em frente à praça Matriz de Santo Antônio da Platina.

Há muita adesão para o ato público pacífico e contra a corrupção.