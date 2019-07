Mantida reinauguração do Gepatria hoje de manhã

Na Casa da Cultura Platinense

A cerimônia da reinauguração oficial do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina está mantida para a manhã desta sexta-feira, dia cinco. É que o governador não pode vir por causa da chuva e algumas pessoas acreditaram que o evento do Ministério Público seria cancelado, o que não aconteceu.

A partir das 8h45m na Casa da Cultura Platinense, rua Marechal Deodoro, centro de Santo Antônio da Platina, o presidente do Observatório Social do Brasil , Ney da Nóbrega Ribas, fará uma exposição sobre o Controle Social que deve durar cerca de 40 minutos.

A palestra integra a programação da reinauguração da sede do Gepatria coordenado pela promotora Kele Cristiani e que tem asseguradas as presenças de diversas autoridades, como os presidentes do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira (foto principal), do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Nestor Baptista,do Procurador-Geral de Justiça, Ivonei Sfoggia, do presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Sérgio Rodrigues, e do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel José Luiz Oliveira.

A sede foi reformada e ampliada para uma área total de 672 m² e fica na rua Marechal Deodoro (foto acima). A placa de inauguração será descerrada de forma simbólica na Casa da Cultura.