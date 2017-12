Maratona Cultural neste domingo em Santo Antônio da Platina

De manhã até à noite de graça

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria de Cultura e Esportes e Departamento de Cultura, promovem a primeira Maratona Cultural, neste domingo, dia 17, a partir das nove horas.

Será um dia todo de atividades e atrações gratuitas na Casa da Cultura Antônio Gomes de Freitas.

Segue a programação:

Às 9 horas – Sessão Cine Nostalgia com o filme, Tarzan, o Homem Macaco, com Johnny Weissmuller (com Cheetah e Jane, personagens icônicos do cinema mundial).

As partir das 14 horas:

DJ – Música Eletrônica / HB Groove (Vítor Camargo);

Batalha de Rima entre MC’s (Mestre de Cerimônia);

Acústico Alternativo (Voz e Violão);

Grafite;

Poesia e

Às 20h30m Espetáculo Teatral: Nós, Ordinários, com direção de Renan Bonito/IFPR (Instituto Federal Jacarezinho).

Haverá também Exposição de Artes no Hall da Casa da Cultura, com propostas de Artistas Platinenses.