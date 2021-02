A indicação de parceiro rende descontos nas próximas diárias

No mês de março além de aproveitar todo requinte, conforto e lazer que o Daj Resort & Marina , de Ribeirão Claro, oferece, os clientes vão ganhar um desconto especial na indicação de amigos. Cada hóspede indicado que efetive a reserva, dará direito a um desconto em diárias que poderão ser usufruídas num prazo de 12 meses.

“Percebemos que muitos hóspedes vêm para o Daj por indicação de amigos que se hospedam, gostam e os indicam para que também tenham essa experiência conosco. Então resolvemos aproveitar esse movimento natural e criar uma promoção que beneficiasse nossos hóspedes indicadores”, explica a gerente do Daj, Silmara Camargo.

Localizado na bonita Ribeirão Claro, nas divisas dos estados do Paraná e São Paulo, há cerca de 380 km de Curitiba e São Paulo e 180 km de Londrina, o Daj Resort & Marina tem uma estrutura e design que se destacam entre as montanhas de Ribeirão Claro e a represa de Chavantes com suas águas translúcidas.

São 32 suítes a partir de 90 metros quadrados que hospeda um casal e mais dois filhos até 11 anos com muito conforto. As roupas de cama são Trussardi e os produtos de banho L’Occitane. São dois chuveiros por cômodo, TV 55 polegadas, ar-condicionado e wi fi.

O café da manhã é desfrutado com uma linda vista panorâmica para as montanhas com o tradicional e premiadíssimo café de Ribeirão Claro, pães fresquinhos produzidos pela própria padaria, frutas da época e um destaque para a coalhada servida com frutas vermelhas.

O sol que é tão frequente na região permanece o dia todo iluminando as piscinas externas, propiciando um lindo pôr-do-sol atrás das montanhas, digno de um momento para a self. O bar molhado da piscina oferece uma carta variada de drinks, cervejas, vinhos e espumantes.

Para curtir a noite ou em dias mais frios, o Daj possui uma das maiores piscinas cobertas aquecidas do Brasil. Além de espaçosa ela tem cromoterapia que ajuda a relaxar e recuperar as energias. O relaxamento também é ofertado no Jaune Spa by L’Occitane e com diversas opções de massagens e terapias com serviços à parte.

Salas de jogos, campo de futebol, quadra de tênis e pista de caminhada são algumas das outras opções de lazer oferecidas no DAJ. Para as crianças, há ainda espaço kids, a fazendinha com diversos animais do campo, pescaria, passeios de bike e recreadores que entretém os pequenos durante todo o dia.

Na hospedagem está inclusa a pensão completa com café da manhã, almoço e jantar com uma grande variedade de carnes, peixes e produtos frescos produzidos na própria região