Marginais invadem casa e rendem família em Abatiá

Na madrugada desta quinta-feira

Criminosos invadiram uma residência, renderam uma mulher e o filho bebê de colo dentro da própria casa e esperaram até que o marido/pai chegasse de sua lanchonete no centro da Abatiá após o trabalho na madrugada desta quinta-feira, dia primeiro.

Cerca de 1h10 dois homens, ambos encapuzados, entraram em sua casa, agrediram os adultos e exigiram dinheiro.

“Fiquem tranquilos que não vai acontecer nada com ninguém. Estamos aqui porque a fita foi dada”, comentou um dos marginais, indicando que algum cúmplice teria garantido que haveria objetos de valor na casa.

Os elementos fugiram levando R$ 4 mil.

As vítimas conseguiram se soltar e comunicar o crime à Polícia Militar.

Equipes de Abatiá, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina participaram das diligências para localizar os assaltantes, mas até agora ninguém foi preso.