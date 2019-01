Maria Luiza Colleti é a nova Secretária de Assistência Social de Andirá

Garantia de atendimento humanizado

A Prefeita de Andirá, Ione Abib, apresentou a nova Secretária de Assistência Social e Ensino Profissionalizante que, a partir de agora, irá gerenciar as políticas de assistência sociais e os planejamentos de cursos de formação profissional da pasta. Maria Luiza Colleti Podanosqui é formada em teologia e tem longa experiência em atividades sociais na comunidade. Sua formação pessoal e profissional teve engajamento em atividades religiosas, realizou trabalho de destaque na Pastoral Familiar e no projeto Ação Missionária (projeto o qual faz parte há 12 anos) e que consiste no desenvolvimento de atividades de intervenção social.

A eficiência neste trabalho de gestão em atividades sociais lhe rendeu a coordenação do Conselho Missionário, da Diocese de Jacarezinho e, mais tarde, assumiu a coordenação no Conselho Regional Sul II, no Paraná, liderando as ações nas dioceses de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Londrina e Apucarana. A nova Secretária também teve participação na elaboração de ações que culminaram na construção de uma casa missionária em Guiné-Bissau, um país da África Central.

Gerenciar as políticas sociais, em Andirá, será um novo e grande desafio para Maria Luiza. A nova Secretária já iniciou fazendo levantamentos situacionais dos setores que compõem à Secretaria e reuniu-se com vários deles para elabora os planos de ações para este ano de 2019.

“Temos vários desafios, maior deles é capacitar nossa população, para ter melhor autonomia e condições financeira e humana. Agora estamos em fase de avaliação, procurando resolver aquilo que está em andamento, estou conversando com os colaboradores da Secretaria. Gosto de sentar e ver o que cada um tem de potencial para contribuir, o importante é o trabalho em equipe”, enalteceu ela, destacando que a garantia de atendimento humanizado nos setores da pasta é o norte que precisa prevalecer, destacando as prioridades da Prefeita nesta área social.