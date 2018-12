Marido tenta matar esposa dentro de motel em Cambará

Criminoso é dono do estabelecimento e estava com ciúmes de menino de 16 anos

Nesta terça-feira (18), por volta das 10h20m, após receberem informações de que havia uma pessoa portando uma arma de fogo próximo ao Motel Dallas (foto) ,a PM foi ao local, onde uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendia uma mulher (23 anos) ferida por disparo de arma de fogo na altura do tórax.

O estabelecimento comercial é de propriedade do atirador, localizado no trevo Cambará/Andirá (BR-369). A motivação da tentativa de homicídio foi passional, ciúmes da mulher por causa de um adolescente de 16 anos.

A vítima, ferida, relatou que o autor é mesmo seu marido (26 anos) e ambos moram e trabalham no motel. Os policiais militares encontraram o homem, que confessou o crime e informou o local onde a arma estava escondida, a qual se trata de um revólver calibre 32 (foto).

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor da tentativa de homicídio, o qual foi apresentado, juntamente com a arma do crime, à Polícia Civil para as demais providências da prisão.