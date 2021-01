Há quase 70 anos, a fundação da Marvi realizava o sonho do imigrante italiano Martini Renzo Giovanni. Vindo de um país com grande tradição no ramo de sorvetes, ele vislumbrou um futuro promissor para esse mercado. Aos 25 anos de idade, recém chegado da Itália, começou a produção de casquinhas em uma máquina manual. Nessa época, ele próprio fabricava, vendia e realizava as entregas.

Com o passar dos anos, vieram a ampliação e a modernização da empresa, inaugurando seu parque fabril e iniciando o processo de automatização da fábrica, liderado por seu filho, Sérgio Luiz Martini, nos anos 80, quando ele assume os negócios.

Já nos anos 2.000, os filhos de Sérgio, Daniel e Filipe Martini, após passarem por um longo período de trainee pela empresa, assumiram a Direção em 2015 e, hoje, são responsáveis por um novo grande projeto de modernização da empresa.

Envolve implantação da Indústria 4.0, fluxos de processos na metodologia lean manufacture, certificaçõec omo a FSC 22000, fortalecimento e crescimento do mix de produtos, ampliação do parque fabril, além do desenvolvimento de práticas sustentáveis, a forte cultura de olhar mais de perto as pessoas e ir fundo nos relacionamentos que geram valor para a sociedade.