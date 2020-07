Mais dois acusados de homicídio se entregam em Jaboti

Assassinato foi sexta-feira à noite durante briga na zona rural

Exclusivo: Ao tentar separar três rapazes que estavam brigando perto do Bar do Gilmar no povoado rural da Água Branca, em Jaboti, por volta de 20h30m de sexta-feira, dia 24, Luciano de Lima (foto) recebeu socos e golpes na cabeça, face e pernas e acabou morrendo no local.

A Polícia Militar prendeu “em flagrante” ainda na madrugada um jovem de 19 anos, que se diz inocente e está recolhido na carceragem de Tomazina. Na manhã desta segunda-feira, dia 27, advogados levaram para Tomazina um rapaz de 20 e outro de 24 anos. Assim, os três estão na cadeia tomazinense.

A vítima trabalhava no campo.

O corpo de Luciano, que era casado e tinha dois filhos, foi levado pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho, depois no Velório Municipal (foto) e sepultado no início da noite de sábado, dia 25.