Fisioterapeuta é destaque em Santo Antônio

Dra Mayara Abreu é fisioterapeuta Dermatofuncional

Sobre a Fisioterapia Dermatofuncional:

Esta especialidade oferece tratamentos de disfunções estéticas e funcionais da pele, promovendo a melhora da saúde e do bem-estar, elevando a auto-estima e contribuindo com o equilíbrio emocional. Principais indicações de tratamento:

*Pré-e-pós-cirurgia plástica;

*Fibroedema gelóide (celulite);

*Linfedema;

*Cansaço e indisposição;

*Estresse, etc.

A atenção do profissional, a sensação de relaxamento gerado pela massoterapia (uma das opções de tratamento) e a melhora da aparência física conduzem o aumento da auto-estima e da funcionalidade, desencadeando benefícios no bem estar social, familiar, físico, conduzindo a melhora na qualidade de vida.

A Dra Mayara atende no consultório do Dr. Bruno Leite Fisioterapia Especializada.

Rua Marechal Deodoro, 461 (em frente ao SubWay)