Matheus Zerbatto vence abertura da Copa Verão de Velocross

Campeão na categoria principal

A Copa Verão de Velocross teve sua abertura realizada neste domingo, dia 20, no Pesque e Pague Crozetta, localizado em Campina Grande do Sul. Matheus Zerbatto foi o destaque do evento ao vencer a categoria principal, a VX Pró, levando a Pro Tork Racing Team ao alto do pódio.

Na primeira bateria, o piloto saiu na frente após a queda do gate e manteve a ponta até receber a bandeira quadriculada. Já na prova seguinte, largou em segundo, mas ainda na primeira volta assumiu a liderança, bastando administrar a posição até cruzar o arco de chegada.

Para ele, um grande resultado. “Minha moto quebrou durante os treinos de sábado e acabei arrumando uma moto emprestada para o domingo. Não cheguei a treinar com ela, pois a pista estava pesada devido à chuva da noite anterior. Demorei um pouco para me acertar, mas no fim deu tudo certo. Estou muito feliz”, explica.

A equipe contou ainda com Alencar Krefta, segundo colocado na VX3 Especial e terceiro na VX4 Especial, e Léo Rosa, terceiro na classe 230cc e quarto na Intermediária Nacional.

De volta as suas cidades, os atletas se preparam para a próxima etapa, programada para o dia 2 de fevereiro, em Araucária. Na ocasião, também será realizada a abertura da Copa Cross Rio. As disputas servem como preparação para os campeonatos Paranaense e Brasileiro, que irão iniciar em breve.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.