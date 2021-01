Não resistiu às complicações advindas do novo coronavírus

Terezinha da Silva Machado Pinto (fotos) faleceu às nove horas desta sexta-feira, dia 15, na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital João Lima , em Cornélio Procópio. Ela teve complicações ocasionadas pela Covid-19.

O corpo não será velado e o sepultamento acompanhado de longe por apenas uma pessoa da família em função das imposições sanitárias.

Ficará no mesmo túmulo do saudoso marido, Mário da Silveira Pinto (perdeu a vida num Dia das Mães, 8 de maio de 2011), e de um dos genros, Marlos Tito Mota. Era filha do também já falecido João da Silva Machado. Todos descansam no Cemitério São João Batista.

Deixou os filhos Vilma, Vera, Vânia, Walmir, Valdir e Valcir, 17 netos e 16 bisnetos.

A família, enlutada, agradece aos familiares, amigos, profissionais da saúde platinense, do médico Anderson Hinterlang, do Hospital Nossa Senhora da Saúde e do Hospital João Lima, das cuidadoras e de todos que manifestaram pesar.

Foi o 23º óbito pela doença no município. Ela faria 93 anos no próximo dia 29.