MDB confirma amanhã candidatura de João Arruda para governador

À tarde na sede do Diretório Estadual

O MDB do Paraná (MDB-PR) vai confirmar a candidatura do deputado federal João Arruda (foto) à governador na reunião da Executiva Estadual, convocada pelo presidente do partido senador Roberto Requião, nesta sexta-feira (3), às 17 horas, na sede do Diretório Estadual, na Avenida Vicente Machado, 988, em Curitiba.

Na convenção do MDB-PR realizada no sábado (20), os convencionais do partido delegaram à executiva o poder de decidir entre coligação ou o lançamento da candidatura própria de Arruda.

O parlamentar afirmou que a confirmação do seu nome é uma alternativa viável para a sigla ganhar as eleições para o Governo do Paraná. “Sou candidato do maior partido no Paraná, com o maior número de prefeituras e a maior militância. Vou para o segundo turno e vamos vencer as eleições, pois nosso partido tem projetos e ideias e estamos preparados para o debate”, afirma, adicionando “minha candidatura tem empolgado a militância. O pessoal do interior, nossos prefeitos especialmente, estão muito animados. A ideia é lançar uma chapa pura e o MDB na cabeça ajuda muito na eleição dos deputados”.

Arruda disse que o MDB tem todas as condições de governar o estado e que com o apoio do ex-governador e senador Roberto Requião vai resgatar o legado do partido enquanto governou o Paraná, com resgate das políticas públicas e prioridades para a educação, saúde, emprego e da função social das estatais Copel e Sanepar.

“Faço política por amor ao Paraná. Estou sob o forte legado do MDB e vou governar com as melhores cabeças e os melhores corações”, assinala.