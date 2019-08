Médica é a nova Cidadã Honorária Platinense

Título entregue na noite desta sexta-feira

Foi concedido, através do projeto de lei 27/2018, o título de Cidadã Honorária de Santo Antônio da Platina para Carla Abreu (fotos) na noite desta sexta-feira, dia dois, no plenário da câmara de vereadores.

Presentes, o prefeito Professor Zezão, a juíza Maristela Andrade de Carvalho, os colegas médicos Luis Henrique Bastos Mendes, Gerson Lavoratto, Luciano Dias dos Reis, Fábio Patrial, Elenir Aparecida Doles Godoy, Adriano Dias dos Reis e Vítor Fabiani.



Comovida, disse: “Recebi uma homenagem que jamais esperava receber algum dia em minha vida, foi com muita honra e carinho que recebi este titulo, muito emocionante para mim ver pessoas que fazem parte da minha história me prestigiando e recebendo palavras tão bonitas; acho que sou uma carioca Platinense ver meus pacientinhos me prestigiando, meus amigos ao meu lado e o carinho dos vereadores foi muito emocionante para mim”.

A doutora Carla Raquel da Rocha Abreu, pediatra em Santo Antônio da Platina desde 1993, é casada com o também médico, o platinense Ricardo de Abreu, com o qual tem os filhos Ricardo Filho e Clara.

Nascida no interior do Rio de Janeiro morou toda a infância e adolescência na cidade fluminense de Vassouras, onde cursou os ensinos fundamental e médio e também se graduou em Medicina.

Apaixonada pela pediatria desde criança, iniciou após a sua graduação, sua residência médica em pediatria no Hospital Santa Clara na cidade de Ribeirão Preto(SP). Em seguida, integrou como médica adida no serviço de UTI Neonatal no Hospital de Clínicas, também em Ribeirão Preto.



Atuou como médica pediatra no Pronto Socorro Municipal da cidade de Araraquara (SP), e na Santa Casa Municipal de Ourinhos (SP), onde exerceu a função de médica da equipe da UTI Neonatal e infantil.

É especialista em pediatria e neonatologia. Atuando há 25 anos em Santo Antônio da Platina, exerce suas atividades no Hospital Nossa Senhora da Saúde, e também no Hospital Regional do Norte Pioneiro, além de clínica particular na avenida Oliveira Motta.

Imagens: Foto Valdir/Especial para o npdiario

A homenageada recebeu muitos cumprimentos carinhosos também em forma de bilhetes e troféus.