Médica orienta cuidados com a pele neste outono

Dermatologista dá dicas importantes

A norte-pioneirense Mariana Magalhães Soares Ximenes (fotos), formada pela Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), de Criciúma, Santa Catarina, dá dicas importantes para pessoas de todas as idades cuidarem da pele neste outono. Em sua sala,na Medclínica, centro de Santo Antônio da Platina, recebeu o npdiario para detalhar as cautelas na atual estação.

O clima mais seco e a temperatura mais fria, diminuem a transpiração corporal, deixando assim a pele mais ressecada. São comuns banhos mais quentes, o que provoca o ressecamento da oleosidade da pele, deixando-a com aspecto esbranquiçado.Para proteger o maior órgão do corpo humano na nova estação,insiste a médica, precaver-se no banho. “A água quente é um dos principais fatores prejudiciais à saúde da pele, pois retira a gordura natural – chamada de manto lipídico, necessária à manutenção de uma aparência saudável”, explica.

Os sabonetes alcalinos e os banhos regados a muita espuma também não são indicados, “o ideal é utilizar para a limpeza apenas água morna e um pouco de sabão, preferencialmente com pH neutro”. Não só a pele sofre, cabelos e unhas também estão sujeitos aos riscos. Algumas doenças tendem a piorar nesta época do ano, como por exemplo, a Dermatite Atópica, Dermatite Seborreica, entre outras complicações dermatológicas.



Cuidados – Hidratação adequada diariamente, tanto como facial quanto corporal; utilização de protetores labiais, já que os lábios também sofrem com a mudança climática, surgindo rachaduras e ressecamentos,aplicar hidratante específico na boca quantas vezes achar necessário, e podem ser agregados ao batom;boa alimentação, ingerindo alimentos ricos em vitaminas C e E principalmente, pois os antioxidantes naturais são de suma importância para evitar tais problemas e tomar bastante líquido a todo momento.

Alimentação saudável é um dos cuidados com a pele oleosa ou seca que devemos ter. A alimentação deve ser equilibrada e saudável e ajuda bastante na conquista da pele dos sonhos. No cardápio, priorize hortaliças e frutas, que são riscos em vitaminas e minerais, que neutralizam os radicais livres, prevenindo o envelhecimento.

Prevenção – A proteção contra os raios solares também é essencial,segundo a dermatologista, pois a radiação está presente o ano todo e em contato diretamente com a pele, pode causar sérios danos, “cuidados especiais com as extremidades corporais, joelhos e cotovelos também não devem ser esquecidos, pois são locais que ressecam bastante, logo é de extrema importância hidratá-los”, recomenda doutora Mariana.

Utilizar shampoos e hidratantes adequados nos cabelos, pois com o aumento do uso de secadores, os fios ficam desidratados com mais facilidade, sempre se recordar que pele ressecada causa prurido (coceira), para evitar é simples, basta seguir corretamente as orientações dermatológicas.

Para que a pele não sofra com a mudança da umidade do ar e de outros fatores que podem influenciar na sua textura pela mudança de temperatura e por estar totalmente exposta ao ar mais frio e ao vento seco, nada melhor do que começar a hidratar para evitar danos quando o inverno chegar, acrescenta a profissional.

Para complementar, a dermatologista indica hidrantes próprios para épocas frias e sabonetes específicos.

No outono e inverno, apesar de uma menor incidência dos raios UVB, a radiação UVA, principal causadora do envelhecimento cutâneo, continua forte. Então, “para evitar que a pele fique danificada use e abuse do filtro solar; Além de ajudar na prevenção do câncer de pele, o uso de protetor solar ajuda também na prevenção da degradação do nosso colágeno, aquilo que dá firmeza na pela. Quanto mais sol ao longo da vida você toma, maior a sua probabilidade de flacidez no rosto.Para as meninas que tem melasma o uso do protetor solar é imprescindível sempre.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o npdiario