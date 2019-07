Médica recebe cidadania honorária platinense na sexta-feira

Ela é carioca

Através do projeto de lei 27/2018 foi votada e aprovada por unanimidade a proposição para conceder o título de Cidadã Honorária de Santo Antônio da Platina para Carla Abreu (fotos). A entrega da honraria será na próxima sexta-feira, dia dois de agosto, às 20 horas no plenário da câmara de vereadores.A data foi trocada para que os filhos da homenageada, que estudam fora da cidade, possam participar do evento.

A doutora Carla Raquel da Rocha Abreu é pediatra em Santo Antônio da Platina desde 1993, casada com o também médico, o platinense Ricardo de Abreu, com o qual tem os filhos Ricardo Filho e Clara.

Nascida no interior do Rio de Janeiro morou toda a infância e adolescência na cidade fluminense de Vassouras, onde cursou os ensinos fundamental e médio e também se graduou em Medicina.