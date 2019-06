Médica será Cidadã Honorária de Santo Antônio da Platina

Ela é carioca

Através do projeto de lei 27/2018 foi votada e aprovada a proposição para conceder o título de Cidadão Honoráriode Santo Antônio da Platina para Carla Abreu (fotos). A entrega da honraria será no próximo dia 19 (uma quarta-feira) às 20 horas no plenário da câmara de vereadores.

A doutora Carla Raquel da Rocha Abreu é médica pediatra em Santo Antônio da Platina desde 1993, casada com também médico, o platinense Ricardo de Abreu, com o qual tem os filhos Ricardo Filho e Clara.

Nascida no interior do Rio de Janeiro morou toda a infância e adolescência na cidade fluminense de Vassouras, onde cursou os ensinos fundamental e médio e também se graduou em Medicina.

Apaixonada pela pediatria desde criança, iniciou após a sua graduação, sua residência médica em pediatria no Hospital Santa Clara na cidade de Ribeirão Preto(SP). Em seguida, integrou como médica adida no serviço de UTI Neonatal no Hospital de Clínicas, também em Ribeirão Preto.

Atuou como médica pediatra no Pronto Socorro Municipal da cidade de Araraquara (SP), e na Santa Casa Municipal de Ourinhos (SP), onde exerceu a função de médica da equipe da UTI Neonatal e infantil.

É especialista em pediatria e neonatologia. Atuando há 25 anos em Santo Antônio da Platina, exerce suas atividades no Hospital Nossa Senhora da Saúde, e também no Hospital Regional do Norte Pioneiro, além de clínica particular na avenida Oliveira Motta.