Medicina terá multicampi, afirma Romanelli

Situação será ajustada em 2019

Exclusivo: Em entrevista concedida em seu gabinete, em Curitiba, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli(PSB) informou que o curso de Medicina, que será instalado em Cornélio Procópio no ano que vem, será multicampi, ou seja, utilizará outros municípios para sua operacionalização.Campi é o plural de campus.

O parlamentar explicou que várias cidades, incluindo Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Jacarezinho, terão unidades de saúde – como hospitais – sendo usados pelos alunos e professores.

Ele revelou também estar conversando com o prefeito platinense Professor Zezão(PHS) e a reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná(UENP), Fátima Padoan, visando ajustar essas situações.

Os cursos técnicos também serão viabilizados, como nas áreas de construção civil e de alimentos.

Na visita no gabinete estavam presentes também a superintendente da Polícia Civil platinense, Célia Ricardo (foto) , o advogado, ex-vereador e empresário Paulo Freitas (foto) e o jornalista Valcir Machado (foto).