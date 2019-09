Médico explica manchas na pele por idade e câncer e pintas normais

Devemos ficar atentos quando uma pinta começa a apresentar variações de:

• Coloração – Se numa mesma pinta começam a surgir várias cores como preto, azul, cinza, esverdeado, vários tons de marrom;

• Tamanho – Se a pinta vem crescendo ou diminuindo;

• Bordas – Observar se as bordas estão ficando irregulares;

• Assimetria – Se antes a pinta era redondinha e agora está ficando assimétrica.

4) O que é câncer da pele?

O câncer da pele é um crescimento descontrolado e anormal das células que compõe a pele. Existem diferentes tipos de câncer, dependendo do tipo de célula que se prolifera. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares( CBC),carcinomas espinocelulares(CEC) e melanomas.O câncer da pele é o mais freqüente entre todos os tumores existentes.

5)Quais as características do CBC e do CEC ?

Esses são os dois principais tumores de pele existentes, são mais comuns em pacientes de pele clara e que tiveram grande exposição as radiações solares ao longo da vida.Localizam-se, principalmente,nas regiões que ficam mais expostas ao sol,ou seja,a face,pescoço e membros superiores. Se caracterizam por lesões descamativas, de bordas elevadas,com uma ulceração central e que não se cicatrizam com o passar do tempo.

6)O que é Melanoma?

É o mais agressivo e malígno de todos os tumores da pele.O melanoma na maioria das vezes se parece a uma pinta (nevo), sarda ou mancha de nascença,porém, ele cresce rápido, pode ter alteração de cor, espessura e assimetria e ainda pode sangrar. É muito importante o seu reconhecimento precoce, pois ,em seus estágios iniciais ele pode ser curado.

Alguns sinais de suspeita de melanoma são quando as pintas, sardas ou manchas aumentam de tamanho, ficam elevadas ou mudam de cor.

7)Como é feita a remoção das pintas e dos cânceres de pele ?

As pintas que forem suspeitas, isto é, aquelas que tem potencial de virar um tumor de pele,e os próprios cânceres de pele, devem ser removidos através de uma pequena cirurgia. Primeiramente é feita uma anestesia local e então o cirurgião retira a lesão,realizando o fechamento da ferida através de sutura simples, ou quando necessário,utilizando um enxerto de pele ou retalho local .Posteriormente, o material retirado é enviado para exame (anatamo-patológico), quando o médico julgar necessário. Geralmente, fica uma pequena cicatriz no local.

8)O que se pode fazer para evitar que as pintas/nevus virem câncer de pele?

Na verdade não podemos evitar todos os tipos de câncer de pele, mas devemos evitar a exposição solar excessiva em pessoas de pele clara e com muitas pintas.É muito importante usar filtro solar de fator de proteção 15 ou mais e que ele seja reaplicado a cada 2 horas. O ideal é aplicar o protetor na pele 30 minutos antes da exposição solar. Além disso, evitar o sol entre 10:00 e 16:00 horas.

Queimaduras – O papel da cirurgia plástica reparadora no atendimento aos queimados é importantíssimo, dentro de uma equipe multidisciplinar. As queimaduras são lesões causadas por líquidos aquecidos, fogo, sol, produtos químicos, eletricidade e outros agentes. São classificadas em primeiro, segundo e terceiro graus de acordo com a profundidade da lesão. O tratamento funcional e estético das queimaduras pode evitar cicatrizes permanentes e melhorar a auto estima destes pacientes. Extensão da queimadura : Com relação a sua extensão, calcula-se a área de superfície corporal queimada (SCQ) através da regra dos noves. Nesta regra, cada braço tem 9% da SCQ, a cabeça e o pescoço outros 9%, tórax 9%, abdome 9%, dorso 18%, coxas 9% e pernas 9%, totalizando 99%. O 1% restante corresponde ao períneo. Para áreas pequenas, usa-se uma comparação da área queimada com a palma da mão do paciente, que equivale a 1% da SCQ. Queimaduras de segundo grau até 10% da superfície corporal, geralmente podem ser tratadas ambulatorialmente, desde que não sejam em mãos, pés, face ou articulações e não estejam complicadas com infecção.

As queimaduras maiores devem ser tratadas em Centros de Tratamentos de Queimados, com risco de morte aumentada conforme área afetada. É uma importante causa de morte em crianças. As queimaduras são classificadas em três graus, conforme sua profundidade.