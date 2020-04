Médico norte-pioneirense faz testes e dá dicas sobre máscaras (vídeo)

Considera a de tecido com filtro de papel a melhor

O médico dermatologista Saulo José de Araújo (fotos e vídeo) trabalha e reside em Santo Antônio da Platina. Ele fez alguns testes e chegou a algumas conclusões sobre as máscaras de prevenção contra a Covid-19.

Qual a ou as máscara (s) que aconselha para os pacientes, familiares e amigos e qual aconselha a não usar? E a que acha menos recomendável ? Dr. Saulo responde: “A de tecido com filtro de papel, é a que eu uso. A cirúrgica de três camadas também é boa . Mas, tem aquela comercial transparente que não funciona para esse fim. TNT com filtro de papel substituível funciona . Sem filtro não é segura.

NA ALEMANHA, O PAÍS INTEIRO, DECRETOU USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS EM TODO O COMÉRCIO E ÁREAS PÚBLICAS a partir desta segunda-feira, dia 27 , até nova avaliação, e REABRE AS ATIVIDADES econômicas progressivamente.

Por que falar da Alemanha? Pergunta e responde dr. Saulo: “É o exemplo de um país organizado, estudioso, evoluído, focado em observações científicas como base para cuidar de seus cidadãos, sem interesse de usar a epidemia com finalidade de obter vantagens políticas. Eles têm coragem e determinação para usar a estratégia correta”, diz.

Os cientistas e governo alemães concluíram que há necessidade de que toda a população use máscaras para diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus e reabrir a economia. Estão colocando isso em prática. Voltam a trabalhar, cuidando da higiene, evitando grandes aglomerações, e USANDO MÁSCARAS.

“Observação importante é que eles já usavam,a obrigatoriedade vem para alguns poucos que, por descrédito ou egoísmo, teimavam em não usar”, acrescenta.

Depois desse exemplo que já ocorre em vários países da Europa, o profissional continua:

O vírus se transmite por gotículas de saliva e secreções, no início da doença, antes mesmo que a pessoa tenha sintomas. A maioria nem tem sintoma algum, mas transmite o vírus. Em nível populacional, objetivando barrar essa transmissão, é FUNDAMENTAL QUE TODOS USEM MÁSCARAS.

QUEM tem que usar?

Eu e você. TODOS. Sem exceção. Simples assim.

QUANDO ?

O tempo todo enquanto estiver em locais com outras pessoas, que não sejam sua família.

ONDE ?

Em todos os lugares fechados e mesmo em lugares abertos, onde houver o mínimo de aglomeração, como por exemplo, uma fila.

Aqui vai uma questão de ética: dentro de um escritório, de uma empresa, uma indústria, tem que usar o tempo todo. Só assim para funcionar bem essa estratégia de barrar o novo coronavírus.

Na rua, em caminhadas, corridas. ciclismo ou prática de exercícios individuais, em locais abertos, não é necessário, exceto se for lei.

E, o objetivo maior desta reportagem, Qual?

“Essa é uma questão muito importante. Tenho testado… A máscara industrial cirúrgica, de três camadas, funciona bem. Tem uma fina, transparente, que não passou no teste. Qual a diferença entre elas? A que funciona não é transparente, é totalmente opaca.

E a de tecido ? Antes falavam que não funcionava, depois foi confirmado que funciona muito bem. A melhor de todas, muito melhor mesmo, é a de duas camadas, tecido de algodão, como o tricoline (aquele das camisas), com local para um filtro de papel substituível.

Complicado? Não, tão simples como qualquer outra. Basta deixar uma abertura na parte superior para se colocar o filtro. Testei papel toalha de cozinha, aquele que vem em um rolo. Testei filtro de café. Ambos funcionaram muito bem. Usei tinta em spray e nitrogênio líquido para o teste. Barram os dois. A de tecido dupla, sem filtro, não barrou nenhum dos produtos. Não considero suficientemente segura. TNT sem filtro também não barrou”.

Segundo o médico argumenta baseado em seus testes, “o filtro muda completamente a capacidade de funcionamento dela; não adianta usar algo para tapear você e os outros”, recomenda.

A máscara de tecido com filtro de papel substituível tem várias vantagens:

• custo de confecção é o mesmo

• não é mais difícil de ser confeccionada

• é lavável

• durável

• pode ser da cor que você quiser

• pode ter a forma de prender e ajustar que você escolher.

“Eu não gosto de usar máscara. Dificulta o diálogo, a leitura de expressões das pessoas, atrapalha um pouco a respiração. Não é bonito. Dá um pouco de trabalho. MAS USO O DIA INTEIRO. É preciso! É a opção que nós temos hoje para convivência mais segura. Quem não quiser usar, tem outra opção: deve ficar sem sair de casa”, afirma, convicto, adicionando:

“Cuidado com essa história furada de que já passou a epidemia ou que nem vai haver, que estamos no pico da curva, que no Brasil está melhor que outros lugares. Isso tudo tem que ser ignorado. Colocações inconsequentes. Existe o coronavírus, ele está aí para dar problema. Para causar doença e morte. Não tem que ter medo , e sim, cuidado . O uso da máscara adequada, higiene e respeito são os cuidados necessários para podermos evitar a disseminação do vírus e colocar nosso país em funcionamento”.

O profissional é casado com Silene, tem três filhas e atende na Clínica Harmônica , na avenida Frei Guilherme Maria, 381, com o telefone (43) 3558-1181.