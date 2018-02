Médico norte-pioneirense participa de evento na Inglaterra

Aniversário de ex-professor em Leeds

O médico de Santo Antônio da Platina, Luciano Dias dos Reis, está na Inglaterra, junto com a esposa, Ieda, a convite do ex-chefe de cirurgia dele na Universidade de Leeds, Edward Arthur Benson.

No aniversário de 80 anos do professor, um dos mais renomados da Europa Ocidente, Luciano foi um dos poucos médicos escolhidos e o único não inglês.

“Evento interessantíssimo pois o ritual foi muito britânico”, comentou o platinense,cujo pai foi e os dois irmãos ainda são médicos também.

Ele e a mulher foram homenageados no evento, promovido num típico pub da Inglaterra com cerca de 70 convidados.

Leeds é uma cidade importante do norte inglês, faz parte do condado de West Yorkshire e está localizada próxima ao rio Aire. Tem uma população de mais de 443.247 habitantes, mas na zona urbana estima-se mais de 700.000, incluindo as vilas e povoados nos arredores que estiveram adicionados recentemente a organização administrativa de Leeds.

É a terceira maior cidade da Inglaterra. As suas origens estão num povo rural que recebeu sua primeira permissão real para manter um mercado em 1207.