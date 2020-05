Médico platinense critica análise de revista britânica

Editorial condena as posições do presidente Bolsonaro

Publicada desde 1823, a revista médica britânica “The Lancet”, é uma das mais respeitadas do planeta na área médica e, publicou um editorial em que faz um panorama da situação brasileira em relação ao novo coronavírus e afirma que “talvez a maior ameaça à resposta à Covid-19 para o Brasil seja o seu presidente, Jair Bolsonaro”. O médico de Santo Antônio da Platina, Luciano Dias de Oliveira Reis (fotos), discorda da posição.

Com o título Covid-19 in Brazil: so what? (“Covid-19 no Brasil: e daí?”), fazendo referência a uma fala recente do presidente sobre a piora do coronavírus no Brasil, o texto afirma que as declarações e atitudes e as turbulências políticas que levaram à saída recente de dois ministros do governo, Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro, são “uma distração mortal no meio de uma emergência de saúde pública”.

O editorial é o nome dado ao artigo que representa a opinião do veículo de comunicação que o publica.

“The Lancet” destaca como preocupante no Brasil o fato de “a estimativa da taxa de duplicação do número de mortes ser apenas de 5 dias”, além de “ser o país com a mais elevada taxa de transmissão” entre 48 avaliados pelo Imperial College de Londres.

Dr. Luciano considera que “a revista não deveria tomar partido dos nossos problemas internos nem publicar editoriais políticos… Poderiam nos ajudar com sugestões positivas em vez de dar atenção à esquerda podre e criminosa de nosso país”.

O presidente brasileiro, diz o editorial, semeia “confusão, desprezando e desencorajando abertamente as sensatas medidas de distanciamento físico e confinamento introduzidas pelos governadores de estado pelos governadores de estado e pelos prefeitos das cidades”, além de ter perdido dois importantes ministros — Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro.

Relembrando a reação de Bolsonaro com a frase “E daí? Lamento, quer que eu faça o quê?” quando questionado sobre o rápido aumento das mortes no país, “The Lancet” afirma: “O Brasil como país deve unir-se para dar uma resposta clara ao ‘E daí?’ do presidente. Bolsonaro precisa mudar drasticamente o seu rumo ou terá de ser o próximo a sair”.

Para o médico, que fez Residência em cirurgia na Leeds General Infirmary, na Inglaterra entre 1978 e 1981, o Brasil tem mais infectados na América do Sul porque possui 210 milhões de habitantes, simples assim. Ele escreveu para o semanário britânico reclamando, pois “é uma revista médica e não política, mesmo assim deveria saber que o Brasil sofreu duas décadas nas mãos de esquerdistas irresponsáveis; o Bolsonaro é grosseiro, impulsivo demais, mas pelo menos é honesto”, adicionou.

Luciano é diretor clínico do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia.

Tem Pós-graduação em Medicina e saúde pela IR NO e mestrado pela Faculdade Evangélica do Paraná, além de Pós também pela UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná).

O pai, saudoso ex-prefeito platinense Alício Dias dos Reis, foi médico, assim como também são os irmãos, Marciano e Adriano, todos de reconhecida competência profissional.

“Uma publicação respeitada como a Lancet tem que ser crítica em suas análises em casos de Medicina, que é sua especialidade; desconhece a crise ética e política que o país atravessou com o PT no comando, foi um grande erro esse editorial”, finalizou.

Veja abaixo a íntegra do editorial da “The Lancet”:

COVID-19 no Brasil : “ E daí ?

A epidemia da Covid-19 atingiu a América Latina mais tarde do que outros continentes. O primeiro caso regisrado no Brasil foi em 25 de Fevereiro de 2020. Mas agora, o Brasil tem o maior número de casos e mortes por Covid-19 na América Latina (105 222 infecções e 7288 casos, respectivamente, registrados no dia 5 de Maio), e estes números provavelmente representam uma enorme subestimativa. Ainda mais preocupante é o fato de a estimativa da taxa de duplicação do número de mortes ser apenas de 5 dias, e de o Brasil ser o país com a mais elevada taxa de transmissão (R0 de 2.81), de acordo com um estudo recente do Imperial College (Londres, Reino Unido) que analisou a taxa ativa de transmissão do COVID-19 em 48 países.

Neste momento, cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro são os principais focos, mas há sinais de que a infecção está se deslocando para o interior dos estados, onde estão localizadas cidades menores, sem provisões adequadas de leitos com cuidados intensivos e ventiladores. Ainda assim, talvez a maior ameaça à resposta à Covid-19 para o Brasil seja o seu presidente, Jair Bolsonaro.

Quando na semana passada os jornalistas o questionaram sobre o rápido aumento de casos, ele respondeu: “E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? ” Ele não só continua semeando confusão, desprezando e desencorajando abertamente as sensatas medidas de distanciamento físico e confinamento introduzidas pelos governadores de estado e pelos prefeitos das cidades, mas também perdeu dois importantes e influentes ministros nas 3 últimas semanas.

Primeiro, no dia 16 de abril, Luiz Henrique Mandetta, o respeitado e estimado ministro da Saúde, foi despedido na sequência de uma entrevista televisiva, na qual ele criticou fortemente as ações de Bolsonaro e apelou para uma voz de unidade para evitar que os 210 milhões de Brasileiros fiquem totalmente confusos. Depois, no dia 24 de Abril, na sequência da exoneração do diretor geral da Polícia Federal por Bolsonaro, o ministro da Justiça Sérgio Moro anunciou a sua própria demissão.

Esse ministro era uma das figuras mais poderosas do governo de direita do Brasil, nomeado por Bolsonaro para combater a corrupção. Essa desorganização no centro da administração do governo é não só uma distração com consequências fatais no meio de uma situação de emergência de saúde pública, mas também um forte sinal de que a liderança no Brasil perdeu o seu compasso moral, se é que alguma vez teve um.

Mesmo sem ações políticas em nível federal, o Brasil teria um desafio difícil no combate à Covid-19. Cerca de 13 milhões de brasileiros vivem em favelas, que frequentemente têm casas com mais de três pessoas por cômodo e reduzido acesso a água limpa. Recomendações para distanciamento físico e higienização são praticamente impossíveis de seguir nestas condições. Mesmo assim, várias favelas se organizaram para implementar medidas da melhor forma possível.

O Brasil tem um setor de emprego informal bastante grande, em que a maior parte das fontes de rendimento deixaram de ser opção perante as medidas implementadas. A população indígena já estava sob ameaça séria mesmo antes da chegada da Covid-19 porque o governo tem ignorado ou até incentivado a exploração ilegal de minas e de madeira na floresta amazônica. Agora há o risco destes mineiros e madeireiros introduzirem esta nova doença em populações remotas. Uma carta aberta publicada em 3 de maio, escrita por uma coligação global de artistas, celebridades, cientistas, e intelectuais, e organizada pelo fotojornalista Sebastião Salgado, alertou para um genocídio iminente.

E como tem reagido a comunidade científica e a sociedade civil, num país conhecido pelo seu ativismo e franca oposição à injustiça e desigualdades, e onde a saúde é um direito constitucional? Muitas organizações científicas, como a Academia Brasileira de Ciências e a Abrasco, há muito se opõem a Bolsonaro por causa dos cortes drásticos no financiamento da ciência e pela destruição da segurança social e serviços públicos em geral.

No contexto da Covid-19, muitas organizações lançaram manifestos dirigidos ao público, como por exemplo o “Pacto pela vida e pelo Brasil”, e escreveram declarações e apelos a oficiais do governo pedindo unidade e soluções conjuntas. Protestos da população são frequentes e incluem bater em panelas nas varandas durante comunicações da Presidência. Há muita pesquisa a ser feita, desde as ciências básicas à epidemiologia, e há uma produção rápida de equipamentos de proteção individual, respiradores, e kits de teste.

Na nossa série de artigos publicados sobre o Brasil em 2009, os autores concluíram: “Em última análise, o desafio é político, exigindo o envolvimento contínuo da sociedade brasileira como um todo, para garantir o direito à saúde de todo o povo brasileiro.” O Brasil como país deve unir-se para dar uma resposta clara ao “E daí? “ do presidente. Bolsonaro precisa mudar drasticamente o seu rumo ou terá de ser o próximo a sair.