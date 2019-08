Médicos do Regional ganharão de R$ 16 mil até R$ 110 mil

Credenciamento termina hoje

Exclusivo: Ana Cristina Micó (foto), diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) informou nesta quarta-feira, dia 21, que a Unidade de Tratamento Intensivo adulto será aberta no início de setembro, sem mudança de prazos. Ela também detalhou sobre a contratação de médicos, uma vez que o credenciamento termina nesta quarta-feira, dia 21.

A FUNEAS é responsável pela organização. A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de beneficência social, de interesse e de utilidade público.Integra a Administração Pública Indireta do Estado do Paraná vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades.

Tem por finalidade desenvolver e executar ações e serviços de saúde nas unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde.

Não é por número de vagas, a quantidade de envelopes que chegar, será credenciada. “Temos lotes não só na UTI, mas também no hospital inteiro”, disse.

Há vagas na especialidade de cardiologia, cirurgias geral e vascular, UTIs neo-natal e adulto, gastroenterologia, nefrologia (fisiologia e doenças dos rins), oftalmologia, infectologia,neurologia (sistema nervoso central e periférico), hemoterapia (transfusão de sangue), urologia, radiografia, Raio-X e Ecografia(ultrassom),pediatria(berçário e sala de parto), Realização de laudos de Eletrocardiograma sob demanda, ortopedia (plantão de sobreaviso), otorrino(nariz, ouvido e garganta), clínica médica e cirurgia pediátrica.

Os envelopes de credenciamento com documentos dos médicos, com os CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) que forem aprovados serão contratados.Existe uma comissão do Funeas de Curitiba para avaliar esses documentos, a partir desta quarta-feira, dia 21, e juntamente com o responsável técnico do Regional, Orlando Papi. Os envelopes estão lacrados e serão abertos para conferência dessa documentação, se houver algum problema com certidões, por exemplo, haverá mais alguns dias, mas “o processo deve ser quase todo concluído até dia 26 (próxima segunda-feira)e já será iniciada a escala dos profissionais”, detalhou Ana Cristina,”estamos na fase de recrutamento do RH(Recursos Humanos), mas a UTI adulto deve ser aberta no começo de setembro“, adicionou.

O valor máximo estimado para os serviços objeto do Edital de Credenciamento é de R$ 13.608.144,00 (treze milhões, seiscentos e oito mil e cento e quarenta e quatro

reais), para o prazo de 12 meses.

A diretora-geral prefere não comentar sobre vencimentos dos profissionais, entretanto, o npdiario apurou que os médicos ganharão de ao menos R$ 16 mil até R$ 110 mil mensais de acordo com os procedimentos e horas trabalhadas.

Ela lembrou que serão contratados também novos funcionários para o Hospital Regional: Assistente de Farmácia, Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Motorista, Nutricionista , Psicólogo, Técnico Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório e Técnico de Radiologia. Ainda é possível fazer inscrições até esta quarta-feira, dia 24, no endereço eletrônico www.funeas.pr.gov.br no item PSS2019

Confira a íntegra do Edital:

