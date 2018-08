Megaoperação une policiais de toda região hoje em Ribeirão do Pinhal

Mais vídeos, detalhes e fotos daqui a pouco

Está em andamento desde a manhã desta quarta-feira 22, em Ribeirão do Pinhal uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas e furtos.

Grupamento tático aéreo (helicóptero da Polícia Civil comandada pelo delegado Renato de Jesus) sobrevoa a cidade dando apoio operacional à dezenas de policiais civis e militares🚓 que cumprem ao todo 17 mandados expedidos pela Justiça⚖, entre ordens de buscas domiciliares e prisões. Os mandados foram assinadas pelo juiz Júlio Cézar Vicentini após solicitação do delegado titular da cidade, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, diante de cerca de três meses de investigações sobre o tráfico de drogas.



Há provas acobertadas por segredo de Justiça em razão do afastamento de sigilo telefônico. As diligências reúnem policiais de toda região. Pela Polícia Civil participam o GDE (Grupo de Operações Especiais) de Jacarezinho e policiais de Santo Antônio da Platina e Ibaiti. Pela Polícia Militar, participam policiais do Serviço Reservado (p2), ROTAM e Canil além de Rádio Patrulha (RPA) de várias cidades da região, autorizados pelo comandante do 2BPM de Jacarezinho tenente-coronel José Luis de Oliveira, atendendo ao pedido de apoio tático da polícia civil e do sargento Ilson Aparecido da Silva que prestou relevante auxílio no levantamento dos locais focos da operação.



O balanço da operação integrada pode ser divulgada a qualquer tempo.

A ação tem como foco cumprir prisões e procurar armas, drogas e objetos produtos de furto na cidade.

Praticamente, todos os bairros da cidade são alvos de diligências. O delegado-chefe da 12° Subdivisão dr. Amir Roberto Salmen_ também está presente na cidade acompanhando a operação que também foi referendada pelo Ministério Público da Comarca.