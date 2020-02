Melhora atendimento no Hospital Regional do Norte Pioneiro

Praticamente extinguiu o uso do papel e caneta

O Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto abaixo) recebeu um sistema que está agilizando e melhorando os serviços, em Santo Antônio da Platina.

A tecnologia apresentou avanços imensuráveis ao setor da saúde e isso é possível analisar a partir de uma comparação entre os dias atuais e uma década atrás, por exemplo. O Sistema de Gestão da Assistência de Saúde do SUS (GSUS), desenvolvido pela Companhia de Informática do Paraná (Celepar) em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, tem como propósito disponibilizar mecanismos de gestão dos serviços de assistência de saúde ambulatorial e hospitalar.

Quer dizer, o sistema aparece com o intuito de extinguir o uso do papel e caneta quando for, por exemplo, necessário cadastrar um novo paciente, abrir prontuários, checar informações, controlar agendas médicas, entre outras funcionalidades de uma unidade hospitalar.

A recepção melhorou muito com o novo sistema

Segundo Ana Cristina Micó (foto), diretora-geral, o sistema ajudou, inclusive, na redução da fila de espera para cirurgias. Com o GSUS não há mais a necessidade de preencher o TFD, ou seja, a guia utilizada para tratamento fora de domicílio para, enfim, haver o deslocamento do usuário até a unidade onde realizará o procedimento cirúrgico. Em outras palavras, assim que o município avaliar que o caso é cirúrgico, será através do Sistema de Gestão da Assistência de Saúde do SUS que a equipe administrativa poderá agendar a avaliação cirúrgica eletiva no HRNP e encaminhar o paciente para os devidos procedimentos.

Antes do GSUS chegar ao HRNP, a unidade utilizava outro sistema para realizar os procedimentos administrativos. Com a chegada do dispositivo, servidores relatam que agora a forma de preencher os dados dos pacientes, a título de exemplo, é mais intuitiva.

A técnica administrativa responsável pela recepção da unidade, Ana Flávia de Carvalho, que trabalha no local há pouco tempo, diz que o GSUS “é melhor e mais rápido”; o que faz muita diferença num hospital: agilidade. Contudo, é claro que a plataforma influencia na vida dos pacientes que chegam aos hospitais todos os dias. Como citado acima, a agilidade pode ser crucial em certos casos; a saúde anda lado a lado com o tempo.

Setores que usam o sofware apresentaram melhorias

O Sistema de Gestão da Assistência de Saúde do SUS foi introduzido no HRNP em meados de outubro de 2019, e os setores que utilizam o software já apresentam melhorias; os setores são o ambulatório, de internação, faturamento e farmácia. De acordo com Ana Micó, agora, com o GSUS, o setor administrativo possui a ficha clínica dos pacientes no prontuário eletrônico, há maior agilidade na internação “por não ser um sistema difícil de operacionalizar” e, além disso, os relatórios são gerados em tempo real.

De acordo com o diretor administrativo , Bruno Dias Moreira, após a Funeas ter fornecido mais computadores para a unidade, houve outras melhorias: “Agora, somos mais ágeis nos processos e cadastros de pacientes, além disso, houve uma redução considerável de impressões”, conclui o diretor.