Menina de 14 anos desaparece em Ribeirão do Pinhal

Ela estuda no Colégio Estadual Hermínia Lupion

A pré-adolescente Dayara Heloyse (fotos) está desaparecida desde as 14 horas desta quinta-feira,dia 11,em Ribeirão do Pinhal.

Ela estaria de shorts jeans e blusinha de cor clara, talvez entrado dentro de uma Saveiro Cross preta e ninguém teve mais teve notícia.

A mãe, Marlene Nadolny, está muito nervosa e, em contato com o npdiario, pediu para quem tiver quaisquer informações avisá-la e também a polícia.

Marlene já esteve em parentes e amigas da garota, mas não conseguiu descobrir o paradeiro.

Os telefones dela são (43) 3551-3272 e 9607-8942.