PM apreende mais de 6 kg de maconha (vídeo)

No Jardim São Luiz em Jacarezinho

Nesta terça-feira, dia 20, a Polícia Militar com a equipe ROTAM/Canil, realizou abordagem de menores em atitude suspeita na Rua Juriti, Jardim São Luiz, e, em revista pessoal, foi encontrado na mochila de uma pré-adolescente (14 anos), um invólucro plástico contendo maconha e vestígios por toda a bolsa.

Outro garoto (15 anos), assumiu a propriedade da droga e afirmou ter escondido mais do mesmo entorpecente. A equipe deslocou-se até uma mata no bairro Jardim Castro, onde os cães Troia e Loki encontraram 6, 146 kg de maconha.

A dupla foi apreendida e encaminhada à delegacia de Polícia Civil. O menino ainda possui um outro comparsa que também é responsável pela droga.

Assim, mais uma vez, o 2º BPM reafirma o combate ao narcotráfico no Norte Pioneiro e retira de circulação quantidade considerável de entorpecente, contribuindo, dessa forma, para redução da criminalidade na região.