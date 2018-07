Menina não foi violentada; delegado já ouviu envolvidos; pedreiro está foragido

Polícia Civil investiga caso

Beatriz Caroline Munhoz Albergoni (fotos), de seis anos, sequestrada em torno de 20h40m desta quarta-feira, dia 26, em Japira, enquanto brincava na rua Manoel Ribas com a irmã, foi encontrada por um homem na manhã desta quinta-feira na zona rural, num lugar conhecido como Ponte Preta.

A vítima foi localizada pelo agricultor no interior do Monza que o homem de 42 anos, já identificado e foragido, a levou.Ele não tinha amizade com a família, mas se conheciam por Japira ser uma cidade pequena.

O delegado Pedro Dini Neto ouviu os pais e o sitiante, Jiones Aparecido Martines, que achou a garota dentro do carro aparentemente calma.Ela não foi violentada, como era a suspeita.Ele relatou ter sido acordado pelo sequestrador Evandro Ferreira Alferes solicitando que lhe emprestasse a motocicleta para buscar combustível na cidade. Alferes informou que seu carro estava próximo dali, e que logo voltaria. Por volta das 6h15m Martines foi até o local onde o carro estava estacionado e encontrou a garota em seu interior. Jiones informou a Polícia Militar, que foi até lá e na sequência encaminhou a criança a um hospital.

Alferes possui passagens por lesão corporal e homicídio em Curitiba (2017) e permanece desaparecido.

De acordo com o titular da 37ª Delegacia Regional de Ibaiti, não há indícios de violência sexual.O depoimento de Bia, como é conhecida, será prestado diretamente à Justiça por intermédio de um psicólogo hoje às 16 horas.

A Polícia Civil investiga o que teria motivado o sequestro e qual seria a intenção do criminoso.”O importante é que a menina está bem, calma, os pais contaram que ela está sorrindo, graças a Deus”, concluiu o delegado.