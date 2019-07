Menina platinense de 12 anos envolvida com tráfico

Mais de 400 gramas de crack e ainda cocaína

A Rádio Patrulha realizava patrulhamento na Rua Projetada Dezesseis, no Aparecidinho III (Santo Antônio da Platina) se direcionando a uma residência já conhecida pela venda de entorpecentes por volta das 20h30m de sábado, dia 29. Quando a viatura se aproximou, foi percebida uma grande movimentação e duas mulheres saíram correndo para o interior da casa.

Para averiguar a situação, a equipe realizou abordagem, sendo que um dos PMs , ao se dirigir para os fundos do local, observou uma adolescente jogando um volume em direção ao matagal. Após todos serem contidos, em buscas foi encontrada uma grande porção de crack embalada em saco plástico.

O Canil, para apoio com cães, foi acionado e com a ajuda de Tróia e Loki, após buscas nas áreas internas e externas da residência, foi encontrada farta quantia de crack e uma porção de cocaína, além de dinheiro trocado, possivelmente lucros do tráfico.

Ao todo, 407 gramas de crack e 38 gramas de cocaína foram aprendidas, além de uma faca e dinheiro. Assim uma mulher, (39 anos) e uma adolescente (12 anos), foram conduzidas à 38ª DP para realização do flagrante.