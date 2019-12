Menino de 16 anos capota carro e morre em Carlópolis

No KM 40 da PR-151 no sentido de Ribeirão Claro

Lucas Ribeiro Vilas Boas (foto), de 16 anos, de Itapeva(SP) perdeu a vida em torno das 19 horas deste sábado, dia 21, depois do veículo em que estava sair da pista.O condutor Pedro Henrique Ribeiro de Lima, 21 anos, foi quem capotou o GM Chevette (placas BRF 1341/Mairinque/SP). Ele teve ferimentos leves, assim como o adolescente K. E. A. P., sendo ambos encaminhados ao Hospital São José, de Carlópolis.

Trafegavam no KM 40 da PR-151 no sentido de Ribeirão Claro a Carlópolis, saíram fora da pista vindo a cair dentro de um rio.

Atendeu a ocorrência o posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina (soldados Possetti e Magalhães).

Foi comunicado à Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.

Também apoiaram a Polícia Militar e o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

Bombeiros de Jacarezinho averiguaram uma possível vítima que estaria dentro do rio, fato não confirmado pelos sobreviventes do acidente, ambos moradores do estado de São Paulo. Os jovens viajavam para passar o Natal na casa de parentes em Carlópolis.