Menino de Carlópolis é homenageado pela Polícia Militar

Ele é fascinado pela corporação

Aconteceu na noite de Natal por volta das 22 horas, a visita dos Policiais Militares de Carlópolis ao menino Alvin Khauã, de sete anos de idade (fotos e vídeo).

A homenagem foi realizada em atendimento ao pedido da mãe de Alvin, SJoyce Küster, devido a profunda admiração que o menor tem pela Corporação, em especial pelo BOPE/PMPR(Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Paraná).

“Ele escreveu uma cartinha ao Papai Noel dizendo que queria receber uma homenagem do BOPE no seu aniversário… daí surgiu a ideia de fazer contato com nossos amigos policiais militares daqui” (Carlópolis), disse a mãe.

“Desde pequeno ele sempre gostou de assistir filmes de polícia e conforme foi crescendo, tudo que brinca se transforma em algo com som de sirene…assim fomos reparando o quanto ele ama essa profissão”, afirmou a genitora.

Ela também relatou que o fascínio do seu filho pela Polícia Militar do Paraná intensificou através do contato dele com um primo da família, Sargento Wellington (falecido no ano de 2016), pertencente ao BOPE/PMPR: “Pode .. uma criança sonhar tão fixo assim…Ele sempre diz que quer ser um policial igual ao Wellington”, assinalou, adicionando ainda que o Alvin sabe tudo sobre a Corporação e faz várias pesquisas na internet sobre as ações do BOPE.

Na visita os Policiais Militares realizaram a entrega de um fardamento ao garoto desejando um fraterno Natal e próspero ano novo à família do menino.