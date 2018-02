Menino de Ibaiti passa mais uma fase do The Voice Kids

Programa foi ao ar na tarde deste domingo

O ibaitiense Dudu Marodin (foto e vídeo), de 12 anos, foi classificado neste domingo, dia quatro, para a próxima fase do programa The Voice Kids, da Rede Globo.O menino, acompanhado da mãe, se comoveu principalmente quando Cláudia Leitte o abraçou.

No quinto e penúltimo dia de Audição às Cegas, as crianças emocionaram os técnicos e o público com suas vozes e performances incríveis.

Simone & Simaria, Cláudia Leitte e Carlinhos Brown ganharam mais talentos para os seus times.

O ibaitiense cantou Memórias, da banda Malta, a baiana virou a cadeira para o garoto. “Você é um cantor. Sua voz é tipo o Sol, sempre vai brilhar”.

Dudu chorou.Ele se prepara agora para a próxima etapa.

O programa atualmente consiste nas fases: Audições às Cegas, Batalhas, e Shows ao vivo (incluindo a final).

Na fase Audições às Cegas, exibida nos seis primeiros episódios, os candidatos se apresentam para os técnicos que ficam de costas apenas ouvindo a apresentação, sem contato visual. O técnico interessado na voz deve apertar o botão “Eu Quero Você” para a cadeira virar e assistir a apresentação. Se um técnico apertar, o candidato é limitado àquela equipe. Se mais técnicos apertarem, o candidato deve decidir em qual time ficar dentre os que apertaram o botão. Se nenhum, o candidato não avança para a fase seguinte. Cada técnico deve formar um time de 24 artistas, totalizando 72 participantes.

Nas batalhas, os técnicos formam trios dentro da sua equipe que “batalham” cantando juntos a mesma canção. No final de cada batalha, o técnico deve escolher qual candidato avança para a próxima fase, enquanto os outros dois são eliminados. Diferente da versão adulta, nessa fase não há “Peguei”, em que o candidato perdedor da batalha pode seguir no reality em outra equipe.

Shows ao vivo– Os oito candidatos restantes em cada equipe competem uns contra os outros em três semanas de shows ao vivo. O público ajuda a decidir quem avança na competição. O competidor que não obteve o maior número de votos e não foi salvo pelo seu técnico é eliminado. Na final, quando restarem três candidatos sendo um de cada equipe, o competidor mais votado pelo público se torna o vencedor da temporada.