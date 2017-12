Menino honesto não aparece na TV Globo e frustra Norte Pioneiro

Exibição foi anunciada mas não exibida

Estava prevista para sábado passado dia 16, após o futebol, a transmissão pela Rede Globo no programa do apresentador Luciano Huck de uma história bonita de uma família do Norte Pioneiro.Só que foi adiada para este sábado, dia 23, o que também não aconteceu, causando frustração e surpresa principalmente na região.

No telejornal Paraná TV do início da noite de hoje também não houve explicação, apesar da emissora ter anunciado várias vezes a atração.O menino de Santo Antônio da Platina que ficou famoso em todo o país por sua honestidade, junto com os irmãos e pais, estaria do programa Caldeirão (a participação já foi gravada nos dias seis, sete e oito no Projac, no Rio de Janeiro).

Foi o eletricista João Cândido da Silva Neto quem confirmou a informação.Ele, de 57 anos, inclusive também foi entrevistado por uma equipe de Curitiba. Neto é funcionário da Companhia Paranaense de Energia (Copel) de Santo Antônio da Platina, testemunhou uma prova inconteste e emocionante de como Alessandro, de apenas oito anos (hoje com nove) foi honesto. O caso viralizou em redes sociais e também ganhou a Imprensa nacional.

Em 2016, o profissional foi até a casa humilde na Jacutinga, a seis quilômetros da zona urbana, para desligar a luz por falta de pagamento, foi surpreendido pelo garoto que lhe pediu R$ 1 para comprar doce na Venda do Leôncio. Sem dinheiro trocado, ele lhe deu uma nota de cinco reais recomendando que dividisse com a irmã, Ana Beatriz (então com sete anos) e o irmão, Cristiano ( hoje com dez).

A eletricidade foi reativada depois e, quando João retornou ao local, o menino lhe devolveu o troco de dois reais, “fiquei muito comovido e escrevi um texto, pois também escrevo crônicas nas horas vagas e só tempos depois revolvi tornar público no Facebook. Fiquei muito assustado, pois muita gente gostou do gesto”.

A história aconteceu em nove de outubro de 2016, mas só compartilhada um ano depois. O casal está desempregado.

O casebre de madeira não tem absolutamente nenhum luxo. Pelo contrário. São pessoas alegres, as crianças pedem bênção e abraçam os visitantes. O pai, Alessandro Monteiro, 37, tem problemas cardíacos, mas é montador de móveis e a esposa,Cristiane, do lar.

