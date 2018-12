Menor detido por tráfico e roubo em Santo Antônio

Materiais para venda estavam escondidos na residência

Em diligências sobre tráfico de drogas, os PMs abordaram um menor no início desta madrugada de quinta-feira, dia 20, e após a devida autorização, foram feitas buscas em sua residência na Rua Rotary, Bairro Álvaro de Abreu.

Foram utilizados os cães de faro do Canil/ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) – 2º BPM, Horus e Troia, sendo encontradas porções de maconha já fracionadas para venda que estavam enterradas no quintal e escondidas no telhado da residência. E também foi localizada uma moto que, segundo o menor, era produto de roubo.

Os moradores, um casal (17 e 16 anos), foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil local.