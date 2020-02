Menor é apreendido com crack em Cambará

Um adolescente conseguiu fugir

Na manhã de terça-feira, dia 11, às dez horas, um adolescente de 16 anos foi apreendido com crack em Cambará, no bairro Cohapar.

De acordo com a Polícia Militar, no momento em que a equipe realizava patrulha no local, viu dois jovens com atitudes suspeita e quando iniciou abordagem, correram.

Um deles não foi localizado após ter entrado numa residência, mas o outro foi alcançado quando tentou pular o muro e caiu. Encontraram com ele cinco pedras de crack e, com a entrada autorizada pela avó, mais 37 pedras da droga em seu quarto.

Encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambará para as providências cabíveis.