Menores são apreendidos por furto em Jacarezinho

Eles têm passagens anteriores

Dois menores foram apreendidos pelo furto de uma motocicleta Honda Titan, cor preta, na BR 153, localizada em Jacarezinho.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu às 13 horas de terça, dia 18,, após receber uma denúncia, através do 190, que duas pessoas estariam escondendo o veículo em um matagal, nos fundos da fábrica de asfalto do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná).

Ao chegar no local, encontraram-os após eles tentarem fugir, momento no qual descobriram que eram menores e já com passagem por furto/roubo.

Após afirmarem a suspeita de que a moto em questão foi furtada e que estava sendo alugada para prática de outros delitos na região, foram apreendidos e levados à Delegacia.